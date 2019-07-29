Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море

Сервис мониторинга состояния воды в Черном море появится в России. Об этом сообщил «РИА Новости» гендиректор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский.

«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.

Идея создания сервиса принадлежит компании «Сканэкс», методику обнаружения загрязнений по спутниковым данным разработали одаренные дети из образовательного центра «Сириус», рассказал Пинский.

По мнению специалистов, сброс сточных вод в Черное море является серьезной проблемой для курортных районов.

В ноябре 2018 года незаконный слив канализации в озера Чокрак и Ковш в крымском городе Саки обнаружили активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Оба этих озера считаются лечебными.