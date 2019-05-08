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Коммунальные службы сбрасывали сточные воды в Финский залив

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Коммунальную службу в Санкт-Петербурге уличили в сбросе сточных вод в Финский залив. Речь идет о деятельности ООО «Новые коммунальные технологии». Компания оштрафована на 50 тыс. рублей.

Как рассказали телеканалу «78» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, сброс сточных вод был зафиксирован в морском торговом порту Усть-Луга. Коммунальщики сливали нечистоты на Лужской губе залива. При этом у компании не было документов, дающих право на это.

Нарушение обнаружили во время проверки, которую проводили специалисты Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры и Балтийско-арктического морского управления Федеральной службы по надзору.

Возбуждено административное дело. Максимальное наказание по этой статье — штраф до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось о гибели рыбы в реке Славянке в Петербурге из-за сброса сточных вод.

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