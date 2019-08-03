Спасительный шаг: в Сальвадоре отметили главный религиозный праздник

В Сальвадоре в первую неделю августа проходит ежегодный фестиваль, посвященный Спасителю — святому Сальвадору. Один из главных религиозных праздников, который отмечает вся страна, больше напоминает карнавал. На улицах царит веселье — песни, танцы, фейерверки, ярмарки, театральные представления...