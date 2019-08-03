Спасительный шаг: в Сальвадоре отметили главный религиозный праздник

В Сальвадоре в первую неделю августа проходит ежегодный фестиваль, посвященный Спасителю — святому Сальвадору. Один из главных религиозных праздников, который отмечает вся страна, больше напоминает карнавал. На улицах царит веселье — песни, танцы, фейерверки, ярмарки, театральные представления...
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Camilo Freedman
За несколько дней до начала фестиваля проходит масштабный и красочный уличный парад
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Местные жители готовят к празднику карнавальные костюмы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Camilo Freedman
В праздничные дни сальвадорцы едут в родные места, чтобы встретиться с родными и посетить могилы предков
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Хосе Луис Дюран решил отметить святой праздник в костюме персонажа популярного мексиканского мультфильма «Эль Чапулин Колорадо»
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
В праздничном параде принимают участие школьники и студенты, каждое учебное заведение готовит свое выступление
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Певец-мариачи Хосе Луис Перла готовится к выступлению во время парада
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Центральное событие фестиваля — процессия в честь святого Сальвадора
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Camilo Freedman
25 мужчин несут платформу со статуей святого, укрытой покрывалом в виде раковины, распевая религиозные псалмы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Camilo Freedman
По всей стране проходят театральные фестивали и дружеские футбольные матчи
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
На улицах городов разворачиваются ярмарки, сюда привозят свою продукцию местные фермеры
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Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Веселье продолжается почти всю ночь, ненадолго прерываясь ближе к рассвету. А с первыми лучами солнца начинается снова
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