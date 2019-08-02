«Туполев» создаст военно-транспортный самолет на замену Ан-12

Компания «Туполев» планирует создать средний военно-транспортный самолет. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

Самолет должен будет заменить в войсках устаревший Ан-12, уточняет RT.

Минобороны России утвердило тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет в ноябре прошлого года.

«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», — цитирует гендиректора «РИА Новости». Он также добавил, что до конца года планируется создание и запуск линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214.

Авиационный комплекс им. Ильюшина работает в рамках проекта по созданию среднего военно-транспортного самолета. В этом году там планируется завершить эскизное проектирование двухдвигательного реактивного самолета Ил-276.

Также Конюхов рассказал, что в Жуковском будут проходить испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Двигатель для ПАК ДА создает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.

«Впереди большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации», — цитирует Конюхова телеканал «Звезда».

31 июля в пресс-службе «Рособоронэкспорта» сообщили, что в ходе авиасалона МАКС-2019 Россия проведет серию презентаций зарубежным заказчикам новейших модификаций самолетов Ил-76 и Ил-78.