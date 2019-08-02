Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки в США

Внучка американского политика, бывшего генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего брата 35-го президента США — Сирша Кеннеди Хилл умерла 1 августа в результате передозировки наркотиками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, 22-летняя девушка скончалась в семейном поместье Кеннеди в Хайэннис-порт (штат Массачусетс).

«Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши. Ее жизнь была полна надеждами, обещаниями и любовью», — цитирует газета заявление семьи Кеннеди.

Также издание приводит слова 91-летней вдовы Роберта Кеннеди Этель.

«Мир стал менее прекрасен сегодня», — сказала она.

Полиция начала расследование. Официально причина смерти на данный момент не указывается. The New York Times отмечает, что девушка ранее признавалась в том, что страдает от депрессии.

Сирша Кеннеди была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл — дочери Роберта Кеннеди — и Пола Майкла Хилла.