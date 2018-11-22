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Аккаунт с цитатами Кеннеди к годовщине его гибели появился в Twitter

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Фото: TASS/Arnie Sachs
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Библиотека фонда Джона Кеннеди накануне 55-летней годовщины его убийства запустила верифицированный аккаунт в Twitter с идеями и словами бывшего президента США. Об этом учреждение сообщило в пресс-релизе.

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Целью аккаунта @JohnFKennedy является информирование поколений через интернет. Он будет публиковать точные цитаты Кеннеди, чтобы подчеркнуть их актуальность для нашего времени, пишет «РИА Новости».

По словам пресс-службы библиотеки, иннаугурационная речь Джона Кеннеди 58 лет назад смогла вдохновить целую страну на то, чтобы присоединиться к корпусу мира и служить обществу.

На протяжении всего своего срока президент обращался к наиболее благородным чувствам граждан США и стремился объединить страну во времена мрачной реальности ядерной эпохи и борьбы за гражданские свободы.

26 апреля национальные архивы США опубликовали последнюю часть документов, которые связаны с убийством американского президента Джона Кеннеди.

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