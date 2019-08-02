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Суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве блогера

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Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Instagram-блогера Екатерины Караглановой. Накануне молодой человек в ходе допроса признал свою вину — на преступление его толкнули оскорбления девушки. При этом, по его словам, с Карагалановой он познакомился в интернете и виделся всего два раза. Тело девушки обнаружили 27 июля в квартире, которую она снимала. Убийца спрятал тело в чемодан, следователи зафиксировали колото-резаные раны в районе шеи и груди, ножом девушку ударили не менее пяти раз.

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