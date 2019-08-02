В день ВДВ в Москве ограничили движение по нескольким улицам

В день воздушно-десантных войск в Москве ограничат движение по нескольким улицам. С 6:00 до 16:00 будет перекрыта Ильинка от Биржевой площади до Красной. С 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать по Васильевскому Спуску. Водителям рекомендуются заранее планировать маршруты.