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В день ВДВ в Москве ограничили движение по нескольким улицам

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В день воздушно-десантных войск в Москве ограничат движение по нескольким улицам. С 6:00 до 16:00 будет перекрыта Ильинка от Биржевой площади до Красной. С 7:00 до 16:00 нельзя будет проехать по Васильевскому Спуску. Водителям рекомендуются заранее планировать маршруты.

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