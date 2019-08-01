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«Поезд молодежной культуры» соберет таланты Мурманской области

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Фестиваль «Поезд молодежной культуры» пройдет с 30 августа по 2 сентября в Мурманской области. Его участники будут демонстрировать свои таланты в разных сферах. Также там можно создать творческую коллаборацию.

Танцевальная, музыкальная, народная, арт, спортивная и другие площадки — каждый найдет место для самореализации, передает ИА «Би-порт». Запланированы мастер-классы, выставки, показы одежды от дизайнеров, танцевальные и спортивные состязания, концертные номера.

Жители Кандалакши смогут принять участие в мероприятии 30 августа, Оленегорска — 31 августа, а Мурманска — 1 сентября.

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