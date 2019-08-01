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В США отменили юбилейный рок-фестиваль «Вудсток»

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Фото: Global Look Press/Krystian Dobuszynski
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Американский музыкальный рок-фестиваль «Вудсток», который должен был отпраздновать 50-летие, отменили из-за «серии непредвиденных неудач». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов.

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Проведение фестиваля планировалось с 16 по 18 августа в Нью-Йорке. По словам одного из продюсеров Woodstock Music&Arts Festival 1969 года Майкла Лэнга, он «должен был быть огромным по составу и обещал привлечь внимание общественности», пишет телеканал «360».

Уточняется, что за последние пять месяцев «Вудсток» лишился двух потенциальных площадок для проведения мероприятия, пишет REGNUM. Помимо этого, у организаторов возникли сложности с финансированием. В частности, от участия в «Вудстоке» отказались его хедлайнеры — рэп-исполнитель Jay-Z и певица Майли Сайрус. Билеты на мероприятие даже не попали в продажу.

Первый фестиваль «Вудсток» прошел в августе 1969 года на территории одной из ферм Нью-Йорка. Изначально планировалось провести его в Вудстоке — отсюда и появилось его название. Его гостями стали около 500 тыс. человек, и фестиваль признали одним из самых знаменитых рок-фестивалей в истории. На нем выступали Карлос Сантана, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Jefferson Airplane, The Who и другие звезды. Участники фестиваля тогда активно выступили против войны во Вьетнаме под девизом «Мир. Музыка. Любовь», пишет НСН.

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