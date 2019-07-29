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Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске

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С 1 по 4 августа в Челябинске состоится масштабный фестиваль современного искусства «Белый квадрат». Цель мероприятия — сделать город привлекательным для творчества и привлечь внимание к новым работам.

«Художественная среда нашего города очень инертна и сложна. Это мешает развиваться молодым авторам», — отметила Марина Денкевич, организатор «Белого квадрата». В частности, в Доме архитекторов пройдет выставка, посвященная современному пейзажу. Посетители увидят живопись, графику и фотографию, сообщает 1obl.ru.

Ранее стало известно, что комиссия фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге может пополниться представителем епархии. Организаторы и священнослужители уже обсудили вопрос появления христианской символики в современных арт-объектах, в частности говорили о ситуации вокруг работы художника Покраса Лампаса.

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