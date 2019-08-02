Сонный кот из Японии набирает популярность в Сети

Это кот-экзот по кличке Зу, и, судя по его морде, он всё время спит. Вечно недовольный и высокомерный, но именно таким его любят в Сети. Забавным он кажется только после душа — родной хозяин не узнает. За жизнью красавца следят почти 50 тыс. человек. Живет кот в Японии, но имеет и наши корни — его отец родом из России. Вместе с Зу интернет-славу делит его всегда изумленный друг Бокко.