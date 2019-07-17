Спящий «по-человечески» котенок впечатлил пользователей Сети

Котенок породы манчкин по кличке Чата из Японии удивил пользователей Сети своим умением спать «по-человечески» — на спине. Снимки кота опубликованы на странице в Instagram.

Кошки породы манчкин отличаются тем, что у них очень короткие лапки. Специалисты спорят о том, насколько целесообразно выведение таких кошек, но подписчики страницы питомца в соцсети ставят его фотографиям тысячи лайков.

Аккаунт для животного завели в январе 2019 года, сейчас на него подписаны почти 43 тыс. человек, пишет «Ридус».

9 июля сообщалось, что пользователи ресурса Reddit пришли в замешательство после просмотра ролика, на котором запечатлена невероятно быстрая черепаха.