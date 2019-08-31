Фарфоровый бой: на флоте вводят посуду из ударостойкого стекла

Военно-морской флот меняет посуду на боевых кораблях. Офицеры ВМФ теперь будут использовать тарелки и супницы из ударостойкого стекла. Оно гарантированно выдерживает шторм и не бьется от сильных ударов, рассказали «Известиям» в Минобороны . Традиция в кают-компании принимать пищу из фарфоровой посуды существует еще со времен Российского императорского флота. Фарфор, как ботинки, бескозырки и черная парадная форма, отличает военных моряков от сухопутных солдат и офицеров и служит поводом для особой гордости.

В первую очередь посуду начали менять на боевых кораблях Балтийского и Черноморского флото в. Суммы контрактов военное ведомство не разглашает. Эта информация считается закрытой, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Но замена фарфоровой посуды на ударостойкую не потребует больших затрат . Мичманы и матросы уже сейчас пользуются ей — точно такие же комплекты скоро появятся и во всех офицерских кают-компаниях. В то же время старые фарфоровые сервизы не потребуют сдавать на склады. Они будут служить военным морякам «до последней возможности», то есть пока не разобьются, отметили в военном ведомстве.

Императорские традиции

Боевые корабли отечественного ВМФ всегда имели фарфоровые сервизы, в которых подавалась еда в кают-компаниях. Это помещение, где офицеры принимают пищу и проводят собрания.

В царском флоте специально выбирали содержателя кают-компании — офицера команды, который отвечал за вкусную и здоровую пищу . Он закупал продукты, которые передавались коку на офицерский камбуз, и следил за разнообразием меню и качеством блюд. Еда подавалась на стол специально выбранным для этого из числа матросов вестовым.

В Корабельном уставе тех времен особо отмечалось, что в кают-компании все офицеры должны быть в установленной форме одежды, как правило, парадной, и без фуражек. Морские офицеры и гости кают-компании, как написано в документе, были обязаны «соблюдать приличие и порядок, достойный благородного общества офицеров».

Посуда_1 Посуда в камбузе малого ракетного корабля «Вышний Волочек» Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Многие традиции императорского флота сохраняются до сих пор , отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В кают-компаниях всегда создается особая атмосфера, чтобы офицеры чувствовали себя даже в дальних походах как дома, — рассказал он «Известиям». — В салоне крейсера «Аврора», который был одно время моим флагманским кораблем, например, стояло пианино. На нем играла одна из дочерей Николая II. Помещения были отделаны красным деревом. В кают-компаниях и флагманских салонах на кораблях всегда поддерживается соответствующий порядок и особая культура поведения. Фарфоровая посуда — составная часть этого. Ее держат в кают-компаниях в особых шкафах, где она расставляется между специальными перекладинами, чтобы не разбивалась во время шторма.

Такие сервизы создают специфические проблемы. На корабль всегда выдавалось определенное количество фарфоровой посуды. А получить новую можно было, только предоставив тыловым органам акт списания, где надо зафиксировать в подробностях, как она была потеряна. Например, указать, что корабль такого-то числа в такой-то точке попал в шторм, из-за чего было разбито несколько тарелок . Все потери учитываются поштучно, отметил Валентин Селиванов.

За посуду и сейчас отвечает один из офицеров экипажа. В Корабельном уставе сказано, что его выбирают каждые полгода. Он несет ответственность за состояние инвентаря кают-компании, организует закупку продуктов и приготовление еды. Пищу к столу подают нештатные вестовые, назначенные с согласия командиров боевых частей старшим помощником командира корабля.

Фарфоровая посуда в последние годы на кораблях использовалась, как правило, в торжественных случаях. Нередко сервизы — это подарки шефствующих над кораблем организаций, рассказал «Известиям» капитан третьего ранга, бывший командир корабля Тихоокеанского флота. Матросы получают еду в алюминиевой или ударостойкой стеклянной посуде — она легкая, хорошо моется и не бьется при качке.

Краш-тест для тарелок

Корабельной посуде всегда уделялось много внимания и предъявлялись особые требования, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В 1940 году, когда Германия передавала СССР крейсер «Лютцов», наши офицеры не захотели везти тарелки со свастикой на родину, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Просто так от корабельной посуды отказаться было нельзя, поэтому офицеры устроили своеобразный краш-тест, сказав, что проверяют посуду на устойчивость к качке. На нем все тарелки, супницы и соусницы были перебиты.

К изготовлению сервизов с военно-морской тематикой относились особо тщательно. Их выпускал Дулевский фарфоровый завод из Подмосковья — крупнейший на тот момент в стране. Техническое задание для будущей посуды присылали на предприятие из Москвы. После этого создавалась рабочая группа из скульпторов и художников, которая разрабатывала дизайн. Перед началом выпуска внешний вид посуды должен был одобрить специальный худсовет из столицы, рассказали «Известиям» на Дулевском фарфоровом заводе.

Посуда_2 Военнослужащие пограничного сторожевого корабля во время обеда Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Труды мастеров не прошли зря. Флотская посуда ценится среди коллекционеров фарфора и антикваров . Так, например, на интернет-аукционах за набор из шести кружек с якорем и аббревиатурой полувековой давности ВМФ просят 8,5 тыс. рублей. Заварной чайник или набор из шести десертных тарелок оценивают в 6,5 тыс., сахарницу или масленку — в 3 тыс. рублей и более. За набор 1950-х годов выпуска, состоящий из солонки и перечницы с якорями, придется выложить от 2 тыс. Довоенная фарфоровая супница с надписью «РК ВМФ» (Рабоче-крестьянский ВМФ. — «Известия») стоит 11–15 тыс. рублей.

Посуда последних лет, конечно, дешевле. На севастопольских интернет-форумах можно найти военно-морскую сахарницу за 500–600 рублей.

Сейчас даже небольшие строящиеся для ВМФ корабли стараются сделать максимально комфортными для всей команды. Так, например, раньше на малых ракетных кораблях (МРК) многие бытовые вещи считались излишеством, поскольку они не были предназначены для дальних походов.

Но подход изменился. На МРК проекта 22800 «Каракурт» есть современная система кондиционирования, телевизоры, подключенные к спутниковому телевидению, комфортная мебель. В распоряжении экипажа душевые кабины и умывальники. Камбуз и прачечная оборудованы самой современной техникой. Для всех членов экипажа оборудованы комфортные каюты с индивидуальными ячейками по принципу «купе с личным пространством для каждого».