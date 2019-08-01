В «Массандре» начали самую крупную за 125 лет закупку сельхозтехники

Одно из старейших российских предприятий «Массандра» начало самую крупную за всю свою 125-летнюю историю закупку техники. Сделка станет рекордным приобретением сельхозтехники в Крыму в рамках одной компании.

Поставки уже начались, рассказала генеральный директор объединения Янина Павленко. На предприятие прибыли первые трактора и опрыскиватели.

Остальная техника в настоящее время изготавливается на заводах специально для «Массандры». Всего к ноябрю парк сельскохозяйственной техники пополнится 167 единицами. Технику покупают на основе лизинга на общую сумму более 220 млн рублей.

«Сельское хозяйство — основа виноделия всех предприятий, которые создают вино от лозы до бокала. И очень печально, что этот блок в «Массандре» десятилетиями практически не финансировался», — добавила Павленко. По ее словам, предприятие испытывает острую нужду в новой технике, так как износ тракторов и оборудования составляет более 90%.

Напомним, старт перевооружению сельхозтехники в «Массандре» был положен в феврале 2016 года, когда по поручению президента России Владимира Путина Управление делами президента РФ передало предприятию 41 единицу техники, включая восемь тракторов. В сентябре того же года еще 10 тракторов «Массандра» приобрела уже за собственные средства.

В марте Павленко рассказала об итогах деятельности «Массандры» за 4,5 года в собственности Управления делами президента России. По ее словам, это была непростая, но результативная работа.

«Массандра» — одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Вино здесь изготавливают исключительно из собственного винограда. Ассортимент «Массандры» — около 100 наименований различных вин. Ежегодно они участвуют в многочисленных престижных международных и отечественных конкурсах, где уже завоевали более 200 медалей, более 10 кубков Гран-при и шесть кубков Супер-гран-при.