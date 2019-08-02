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Снижение ФРС ставки на 25 б.п. было ожидаемо. Хотя на ослабление кредитной политики регулятор пошел впервые за декаду, реакцию рынков сложно назвать классической: доллар укрепился к основным валютам, длинные казначейские облигации (более 10 лет) подешевели, как и рынок американских акций. При снижении ставок, как правило, происходит обратное — спрос на валюту сокращается, долгосрочные вложения дорожают, так же как и бумаги на фондовом рынке.

Причина нетипичного поведения инвесторов может быть в том, что такой шаг ФРС капиталисты расценили отнюдь не как позитивный для американской экономики сигнал. Переход казначейства от повышения к снижению ставки — признак риска, что развитие США замедляется, и чтобы его оживить, требуется вмешательство регулятора. Европейский центральный банк также не планирует увеличивать ставку. Следовательно, уже можно уверенно говорить о завершении так называемого бычьего тренда в мировой экономике — когда инвесторы ставят на рост цен. Это значит, что настало время готовиться к возможной рецессии. Российский регулятор также не отклоняется от глобальной линии и последовательно снижает стоимость денег.

Когда реально наступит кризис, сказать не может никто. Если ориентироваться на действия регуляторов — в течение одного-двух лет. Вряд ли произойдет коллапс масштаба 2008 года, но отрицательных темпов экономического роста с медленным восстановлением вполне можно ожидать.

Скорее всего, в ближайшее время ставки по вкладам (в том числе в России) будут всё менее радостными, поэтому для консервативных инвесторов целесообразно инвестировать в облигации со сроком погашения до того момента, когда им реально понадобятся деньги. Если их длительность более трех лет, то оптимальным выглядит покупка долговых бумаг на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) типа А. Налоговый вычет повысит доходность, а облигации — это и так инструмент со льготным фискальным режимом: по государственным и муниципальным бумагам не нужно отдавать НДФЛ с выплат процентов, а рублевые корпоративные бонды, выпущенные после 2017 года, облагаются лишь при условии, что их купон выше ключевой ставки ЦБ на 5 п.п. (впрочем, та же ситуация и с рублевыми депозитами). За счет вычета по ИИС инвестор получит за три года доходность выше, чем если положит средства на депозит.

Что касается фондового рынка, то ввиду возможной недалекой рецессии есть смысл уменьшить вложения в акции: до конца 2019 года лучше зафиксировать прибыль и переинвестировать деньги в короткие облигации надежных компаний (с погашением через 3–4 года максимум), чтобы иметь фиксированную доходность.

Очевидно, что при рецессии пострадают валюты прежде всего развивающихся стран, поэтому относительно серьезным инвесторам (с капиталом свыше 1 млн рублей) целесообразно перевести средства в активы, номинированные в долларах, хотя бы 40–50% своих средств. Например, в еврооблигации в валюте США. Предпочтительный вариант — внести рубли на ИИС типа Б, конвертировать их и покупать короткие евробонды на Мосбирже в рамках этого счета. В таком случае льготы по ИИС защитят инвестора от налога на курсовую разницу и купон с корпоративных облигаций.

Длинные кредиты в ситуации близкого кризиса брать рискованно. Если они жизненно необходимы, то выплата по всем долгам совершенно точно не должна превышать 30% ежемесячных доходов. Чтобы при возможном их падении не столкнуться с просрочками или и вовсе не зафиксировать личный дефолт.

Спрогнозировать дату рецессии, как уже было сказано, невозможно. Но шансов подготовиться к кризису будет больше, если держать руку на пульсе. Поэтому необходимо регулярно мониторить статистику американского рынка, динамику торговых войн, а также заседания главных регуляторов — ФРС и ЕЦБ.

Автор — инвестиционный консультант

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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