ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер

Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников. Об этом в четверг, 1 августа, заявил директор этой ФССП Дмитрий Аристов.

«В Москве мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Аристова, сейчас в России дорабатывается ряд автоматизированных информационных систем, «который позволит оперативно находить должников по всей территории РФ».

Он добавил, что в ближайшее время никаких дополнительных мер принудительного исполнения для граждан вводиться не будет.

Ранее в четверг в ФССП сообщили, что число россиян, которым из-за долгов запрещен выезд за пределы России, с начала года выросло почти на 1 млн человек и достигло 3,58 млн.