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5 августа исполняется 175 лет со дня рождения Ильи Репина. Он по праву считается самым важным и выдающимся русским живописцем. Успех проходящей сейчас в Новой Третьяковке выставки — тому подтверждение. Еще только задумывая этот проект, мы поняли, что настало время переосмыслить эту грандиозную личность. Ведь сегодня мы воспринимаем и интерпретируем творчество Репина совсем не так, как в советское время.

В эпоху соцреализма Репин воспринимался как высшая точка развития художественного мышления. Его искусство считалось истиной в последней инстанции, и у многих возникало естественное отторжение. Я очень хорошо помню, что моему поколению гораздо более интересными казались художники начала XX века — Серов (кстати, ученик Репина), Врубель, мирискусники, «Бубновый валет»… Какой мог быть Репин после того, как ты увидел «Черный квадрат» Малевича?

Тем не менее, в сознании широкой публики Репин был и остается живописцем № 1. Недавно проводился социологический опрос, людей спрашивали: «Назовите фамилию самого выдающегося русского художника и самую известную русскую картину». Большинство респондентов вспоминали, разумеется, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, но главным художником признавали Репина. Однако, это отнюдь не означает, что искусство Репина нам хорошо знакомо. Достаточно сказать, что его прошлая крупная ретроспектива прошла в Третьяковке в 1994 году, и с тех пор, вплоть до нынешней выставки не предпринималось весомых попыток взглянуть на его творчество вне старых стереотипов.

Если раньше в сюжетах Репина подчеркивалась социальная тематика, критика общества царской России, то сегодня в самых известных его шедеврах — «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Перед исповедью», «Арест пропагандиста» — мы отчетливо видим то, что видели его современники: отсылку к классическим образцам мирового искусства и к библейским темам. То же полотно «Не ждали» — парафраз на тему «Явления Христа народу» Александра Иванова и одновременно история блудного сына. А персонаж картины «Перед исповедью» вызывает ассоциации с Христом.

Или, например, «Крестный ход в Курской губернии» — действительно беспощадное зеркало, которое явлено нарождающемуся капиталистическому обществу. Но мы раньше не видели одного: фокус в этом полотне — на небольшой иконе в золотом окладе, которую несет заплывшая барынька. В оклад иконы бьет мощный солнечный луч, порождающий совсем не материальное свечение. Это метафора надежды на совершенствование общества и на внутреннее совершенствование человека.

Поэтому неправильно трактовать творчество Репина исключительно как социальную критику. Ведь о Достоевском и Толстом мы не говорим, что они только и делали, что занимались бичеванием пороков общества. Они раскрывали глубочайшую, ранее неведомую человеческую суть — со всеми сложными, темными, иногда страшными сторонами этой внутренней жизни, но это сопровождается призывом к совершенствованию человека и общества. То же и у Репина.

Илья Ефимович прожил долгую жизнь, и хотя у большинства зрителей он ассоциируется с XIX веком, немало произведений он создал уже в XX столетии — работал вплоть до конца 1920-х годов. Конечно, он не мог выйти за рамки фигуративной живописи. Но в них ему удалось достичь выразительности, которая в полной мере отражала его непростое время.

На выставке экспонируется блистательный портрет Александра Керенского. Вибрирующий, динамичный, свертывающийся в спираль мазок, открытый, яркий, рвущий глаз цвет, абсолютно лишенный цветового баланса и гармоничности его более ранних полотен… Всё это поиск экспрессии, призванной выразить и страшный век, и невероятный бег времени. Репин взрывает форму изнутри, доводя ее до гротеска, иногда до абсурда.

Сейчас мы возвращаем Репину статус великого художника — не формальный, а реальный. Замечаем в его искусстве то, чего не замечали или отказывались замечать десятилетиями, что не считывала публика. В свое время он был крайне актуальным художником. И сегодня это отзывается актуальностью современной.

Сознание XXI века тяготеет к более сложному, комплексному анализу явлений, феноменов, вещей. Нам уже не нравится примитивный двухмерный мир, простые месседжи. Мы хотим понять то, что нам демонстрируют во всей глубине и неоднозначности. Именно это делает возможным настоящее переосмысление Репина.

Автор — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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