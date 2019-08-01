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Пропавшего на пути из Будапешта в Бангкок повара нашли в Химках через 43 дня

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Фото: facebook.com/rtemoscow
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Тайский шеф-повар Утай Венбап пропал без вести на пути из Будапешта в Бангкок. Через 43 дня его нашли в Химках. Выяснилось, что таец «перебрал с алкоголем», пишет в среду, 31 июля, издание Bangkok Post.

Венбап возвращался в Таиланд из Венгрии, где он работал шеф-поваром в одном из местных ресторанов. Во время пересадки в Москве мужчине сообщили, что ему придется ждать самолет до Бангкока пять дней. Последний раз кулинара видели в московском аэропорту Шереметьево 15 июня.

Семья шеф-повара в Таиланде обратилась в полицию. К поискам подключились правоохранители из Венгрии и России. Мужчину нашли на этой неделе в подмосковном городе Химки. Тайское посольство направило туда машину, чтобы забрать Венбапа.

Выяснилось, что перед вылетом из Будапешта шеф-повар бурно отпраздновал свое возвращение на родину. Когда авиакомпания сообщила ему о длительной задержке рейса в Москве, Венбап сильно расстроился, но позже, еще не протрезвев до конца, решил продолжить вечеринку. Кулинар признался, что почти ничего не помнит о том дне.

По его словам, в какой-то момент он поругался с сотрудником магазина в аэропорту, после чего был задержан полицией и затем отпущен. Он потерял паспорт и личные вещи. Позже таец попал в Химки и остался там.

«Добрые люди, граждане Кыргызстана, работающие в Москве, заметили, что Утай находится в бедственном положении и связались с посольством», — говорится в сообщении тайской дипмиссии в Facebook.

Как отмечается, дипломаты в настоящий момент работают, чтобы отправить Венбапа на родину к близким.

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