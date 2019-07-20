Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика. Об этом заявил в субботу, 20 июля, представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

«С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», — цитирует Мрожека «РИА Новости».

По его словам, полицейские нашли тело ребенка на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

О причинах смерти мальчика и других обстоятельствах обнаружения тела не сообщается.

11 июля стало известно, что в Польше разыскивают пятилетнего россиянина Давида Жуковского. Мальчика увез отец в неизвестном направлении. Позже тело 32-летнего мужчины нашли на железнодорожном переезде, а в 3 км от переезда обнаружили его автомобиль. Местонахождение мальчика установить не удалось.