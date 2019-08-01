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В КНДР заявили об испытании управляемого реактивного снаряда нового типа

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КНДР подтвердила испытания нового «управляемого реактивного снаряда». Ким Чен Ын руководил запуском двух баллистических ракет. Северокорейский лидер остался доволен результатами пусков. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, стрельбы показали тактические данные и технические характеристики орудия.

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