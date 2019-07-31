Лондон, Берлин и Париж запросили консультаций СБ ООН по запускам ракет КНДР

Постоянные представительства Великобритании, Франции и Германии запросили проведение закрытых консультаций Совбеза ООН в связи с недавними пусками ракет Северной Кореи, встреча состоится в четверг, 1 августа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ООН.

«Постоянные представители Великобритании, Германии и Франции запросили проведение встречи Совбеза ООН в связи с пусками ракет КНДР. Встреча должна пройти завтра», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, три государства запросили проведения закрытых консультаций.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Запуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

По данным минобороны Южной Кореи, запущенные КНДР ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.

25 июля КНДР также совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.