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Лондон, Берлин и Париж запросили консультаций СБ ООН по запускам ракет КНДР

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Фото: TASS/Zuma
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Постоянные представительства Великобритании, Франции и Германии запросили проведение закрытых консультаций Совбеза ООН в связи с недавними пусками ракет Северной Кореи, встреча состоится в четверг, 1 августа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в ООН.

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«Постоянные представители Великобритании, Германии и Франции запросили проведение встречи Совбеза ООН в связи с пусками ракет КНДР. Встреча должна пройти завтра», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, три государства запросили проведения закрытых консультаций.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Запуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны.

По данным минобороны Южной Кореи, запущенные КНДР ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте. В Японии сообщили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны страны и территориальных вод.

25 июля КНДР также совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.

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