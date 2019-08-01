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Технические характеристики ракеты-носителя Союз 2.1А

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Союз 2.1А — российская ракета-носитель среднего класса семейства Р-7 (того самого, в который входят легендарные «Восток» и «Восход»). Основная задача — вывод на орбиту военных и гражданских спутников. Разработчик и производитель — самарский концерн «Прогресс». Первый запуск ракеты состоялся в 2004 году.

«Союз» традиционно состоит из 3 ступеней. Каждая работает на керосине с жидким кислородом. Длина ракеты с головной частью более 46 м, диаметр 10,3 м. Стартовая масса превышает 300 тонн. В зависимости от космодрома и целевой орбиты ракета-носитель может выводить в космос от 7 т до 1,5 т полезного груза.

За время существования было осуществлено 34 запуска, все — удачные. Стоимость «Союза 2.1А» в полной комплектации вместе с разгонным блоком и услугами космодрома — $70 млн.

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