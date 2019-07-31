Прямой эфир
Сюжет:

Ремонт улицы Хворостухина завершается в Туле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 31 июля, прошел объезд тульских дорог, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ на улицах Бондаренко, Хворостухина и Новомедвенском проезде составляет 39,596 млн рублей, 18,998 млн рублей и 16,392 млн рублей.

На улице Бондаренко уже начаты работы по фрезерованию дорожного покрытия, ремонтируются тротуары. Работы выполнены на 25%, отмечает ИА «Тульские известия». На улице Хворостухина осталось нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки. Работы выполнены на 95%. Всего по нацпроекту в Туле в этом году будет отремонтировано 17 участков автодорог. На пяти объектах работы уже завершены.

Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах в России стал выезд на встречную полосу движения. Госавтоинспекция считает, что решение вопроса лежит в разделении потоков транспорта, что нашло свое отражение в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Велодорожку хотят обустроить на проспекте Ленина в Туле
Более 20 участков дорог отремонтировали в Туле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017