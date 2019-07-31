Ремонт улицы Хворостухина завершается в Туле

В среду, 31 июля, прошел объезд тульских дорог, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ на улицах Бондаренко, Хворостухина и Новомедвенском проезде составляет 39,596 млн рублей, 18,998 млн рублей и 16,392 млн рублей.

На улице Бондаренко уже начаты работы по фрезерованию дорожного покрытия, ремонтируются тротуары. Работы выполнены на 25%, отмечает ИА «Тульские известия». На улице Хворостухина осталось нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки. Работы выполнены на 95%. Всего по нацпроекту в Туле в этом году будет отремонтировано 17 участков автодорог. На пяти объектах работы уже завершены.

Самой распространенной причиной гибели людей на дорогах в России стал выезд на встречную полосу движения. Госавтоинспекция считает, что решение вопроса лежит в разделении потоков транспорта, что нашло свое отражение в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения», который является его структурным компонентом.