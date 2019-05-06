Прямой эфир

Более 20 участков дорог отремонтировали в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле с 26 апреля по 6 мая провели ремонт 22 дорожных участков. Аварийно-восстановительный ремонт дорог обсудили во время еженедельного совещания в городской администрации в понедельник, 6 мая.

Как рассказал заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, сейчас в городе ремонт проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси и методом пневмобрызга, пишет газета «Тульские известия».

Так, в период с 26 апреля по 6 мая удалось выполнить аварийно-восстановительные работы на площади 1007 кв. м на 22 участках. В общей сложности с начала 2019 года были проведены работы на площади более чем 27,5 тыс. кв. м.

Отмечается, что ямочный ремонт дорог проводится на тех объектах, которые были выявлены в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с ГИБДД, а также по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Площадь Победы капитально отремонтируют в Туле
Власти Тулы потратят 56 млн рублей на ремонт в учебных заведениях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017