Более 20 участков дорог отремонтировали в Туле

В Туле с 26 апреля по 6 мая провели ремонт 22 дорожных участков. Аварийно-восстановительный ремонт дорог обсудили во время еженедельного совещания в городской администрации в понедельник, 6 мая.

Как рассказал заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, сейчас в городе ремонт проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси и методом пневмобрызга, пишет газета «Тульские известия».

Так, в период с 26 апреля по 6 мая удалось выполнить аварийно-восстановительные работы на площади 1007 кв. м на 22 участках. В общей сложности с начала 2019 года были проведены работы на площади более чем 27,5 тыс. кв. м.

Отмечается, что ямочный ремонт дорог проводится на тех объектах, которые были выявлены в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с ГИБДД, а также по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ».