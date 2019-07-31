Частная клиника отправила пациентку с кровотечением в больницу на такси

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области завершил проверку в отношении сотрудников частной подмосковной клиники, отправивших пациентку с кровотечением в государственную больницу на такси.

Пострадавшая обратилась в подмосковную клинику ООО «Институт здоровья» для проведения обследования перед процедурой искусственного оплодотворения. «Во время гистероскопии произошел разрыв стенки матки, открылось внутрибрюшное кровотечение», — сообщили «Известиям» 31 июля в Росздравнадзоре.

Врачи решили экстренно госпитализировать пациентку только спустя два часа после окончания процедуры. Женщине вызвали такси и направили в больницу без сопровождения медика. При этом, согласно российскому законодательству, перевозка пациента в тяжелом состоянии осуществляется только бригадой скорой медпомощи, отметили в ведомстве.

Материалы проверки направлены в ГУ МВД России по Москве для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ.

«В случае резкого ухудшения состояния здоровья после получения медицинской помощи передвигаться без сопровождения медицинского работника опасно и может иметь серьезные последствия», — отметил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

В конце июля Росздравнадзор в Москве закрыл клинику, в которой женщина с экономическим образованием выдавала себя за врача и делала аборты на поздних сроках беременности. Медикаментозные аборты пациенткам, в том числе несовершеннолетним и тем, у кого срок беременности превышал 12 недель, проводили без диагностики, а аппарат УЗИ использовали только для видимости установления срока беременности.