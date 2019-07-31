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На МЕФТ-2019 обсудят драйверы роста рынка таксомоторных перевозок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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8–9 августа 2019 года в конгресс-парке Radisson Collection Hotel Moscow в седьмой раз пройдет Международный Евразийский форум «Такси» (МЕФТ). Мероприятие остается центральной отечественной площадкой по вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли. Организатор форума — Общественный институт развития такси АНО «МЕФТ».

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В деловой программе будут обсуждаться вопросы регулирования таксомоторного рынка на всех уровнях. Одной из ведущих тем станет цифровизация государственного управления, которая принципиально меняет управленческие подходы и в будущем позволит сделать бизнес такси более прозрачным и качественным.

Отдельное внимание участники и гости форума уделят инновациям в сфере городской транспортной мобильности, внедрению подключенных и беспилотных транспортных средств и расширению использования альтернативного топлива.

Двухдневная деловая программа соберет представителей федеральной и региональных властей, крупнейших агрегаторов («Яндекс.Такси», Uber, DiDi Chuxing Technology Co, Gett, TAXI.EU), руководителей компаний отраслей.

Гостям и участникам в рамках выставочной экспозиции представят новейшие образцы специализированных автомобилей для такси, включая все типы беспилотных машин, тестирующихся в России.

По итогам работы форума будет сформирована общественная резолюция, интегрирующая предложения и инициативы профессионального сообщества. Также во время форума состоится очередное заседание общественного совета АНО «Международный Евразийский форум «Такси».

Партнером МЕФТ-2019 выступила ООО «Киа Моторс Россия и СНГ». СПАО «Ингосстрах» — партнер рабочей сессии «Трансформация системы страхования такси: вызовы и решения». Компания «Газпром газомоторное топливо» — партнер рабочей сессии «Городской транспорт будущего: инновации против привычек».

Генеральный информационный партнер мероприятия — МИЦ «Известия».

Ранее в июле сервис «Яндекс.Такси» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении программного обеспечения и колл-центров группы компаний (ГК) «Везет», которая управляет одноименным сервисом заказа такси, а также такими приложениями, как «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi.

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