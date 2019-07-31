Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа. Об этом 31 июля сообщает телеканал NTV.

Вместе с ними в Турцию вернется военный персонал, проходивший обучение по обслуживанию американских самолетов.

17 июля помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг отметил, что Вашингтон «был последовательным» в том, что Турция не может обладать С-400 и F-35 одновременно, поэтому решение о выводе Анкары из программы по истребителям неудивительно.

16 июля президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Анкары из программы по истребителям, а также отметил, что не продаст Турции F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

4 июля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок самолетов грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.