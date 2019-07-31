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Минобороны создало оперативный штаб для устранения лесных пожаров

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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В Министерстве обороны России создали оперативный штаб по тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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На место возгорания отправлена группа во главе с заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым.

В этот же день стало известно, что Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправляет на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работает около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

В Красноярском крае к ликвидации огня присоединились дополнительно 100 профессиональных десантников и силы авиации МЧС. В Якутии к тушению привлечены почти 800 человек.

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