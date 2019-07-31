МЧС нашло незаконные палаточные лагеря на Урале

Сотрудники МЧС в Свердловской области выявили несколько незаконных палаточных лагерей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Всего МЧС совместно с министерством образования и молодежной политики региона выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей, расположенных в Нижнем Тагиле, Полевском, Заречном, Нижних Сергах и два лагеря в Верхотурье. Как отмечает телеканал «360», два лагеря — в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах — уже закрыты, а остальными незаконными лагерями занимается прокуратура.

В МЧС отметили, то в ходе проверки палаточных лагерей инспекторы прежде всего обращали внимание на место размещения, его удаленность от пожарных подразделений и расстояние до ЛЭП. Кроме того, проверялось наличие в лагере бесперебойной связи, средств для борьбы с огнем и автономных пожарных извещателей в палатках. Также должны быть предусмотрены пути эвакуации. Также инспекторы выясняют расстояние между палатками, которое составляет не меньше 150 см.

26 июля сообщалось, что незаконный палаточный лагерь нашли на острове в Приморье.