Прямой эфир

МЧС нашло незаконные палаточные лагеря на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС в Свердловской области выявили несколько незаконных палаточных лагерей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Всего МЧС совместно с министерством образования и молодежной политики региона выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей, расположенных в Нижнем Тагиле, Полевском, Заречном, Нижних Сергах и два лагеря в Верхотурье. Как отмечает телеканал «360», два лагеря — в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах — уже закрыты, а остальными незаконными лагерями занимается прокуратура.

В МЧС отметили, то в ходе проверки палаточных лагерей инспекторы прежде всего обращали внимание на место размещения, его удаленность от пожарных подразделений и расстояние до ЛЭП. Кроме того, проверялось наличие в лагере бесперебойной связи, средств для борьбы с огнем и автономных пожарных извещателей в палатках. Также должны быть предусмотрены пути эвакуации. Также инспекторы выясняют расстояние между палатками, которое составляет не меньше 150 см.

26 июля сообщалось, что незаконный палаточный лагерь нашли на острове в Приморье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астахов высказался об уязвимости палаточных лагерей
Нарушения нашли при проверке палаточных лагерей на Сахалине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017