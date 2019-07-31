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Пентагон начал искать подрядчиков для переброски войск в Европу

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Пентагон начал поиски подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять.

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Согласно документу, один из трех департаментов минобороны США намерен заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).

Цель заключения контракта — обеспечить быструю передислокацию и развертывание войск, а также транспортную поддержку основных военных учений. Отмечается, что затронута практически вся европейская география — от Великобритании до Прибалтики.

Возить технику предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью от 2,4 т до 80 т каждый. Кроме того, для погрузки и разгрузки военного оборудования Пентагон намерен законтрактовать подъемные краны, в том числе грузоподъемностью 300 т.

Для доставки личного состава ведомству потребуются автобусы вместимостью от 8 до 70 пассажиров, пригодные для длительных безостановочных перегонов.

В марте сообщалось, что США решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил». Согласно ей, армия должна непредсказуемо перемещать войска, чтобы поддерживать баланс сил с противником.

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