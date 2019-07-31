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Нижегородку подозревают в избиении сына для «изгнания бесов»

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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. По версии следствия, 29-летняя мать избивала 12-летнего сына и вводила ему инъекцию димедрола.

Пострадавший мальчик был обнаружен в одном из отелей города. По данным правоохранительных органов, женщина избила ребенка хоккейной клюшкой для «изгнания бесов», а чтобы соседи не услышали крики, ввела мальчику инъекцию димедрола. Позже следователи уточнили, что систематические избиения ребенка продолжались в течение месяца, пишет ИА «НьюсНН».

Оставив сына в гостинице, женщина отдала подруге месячную дочь, чтобы та посидела с младенцем. Спустя несколько дней подруга обратилась в полицию. К тому моменту сотрудники отеля нашли избитого мальчика.

Подросток передан в социально-реабилитационный центр, месячная девочка находится в больнице. Мать задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы.

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