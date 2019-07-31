Названы симптомы скорого сердечного приступа

Британские врачи назвали симптомы надвигающегося сердечного приступа. По словам специалистов, о грядущем инфаркте миокарда в первую очередь свидетельствует «сокрушительная боль» в плече, пишет издание Express.

Отмечается, что «традиционная» боль в груди возникает только в половине случаев. При этом неприятные ощущения могут быть в шее, челюсти, спине, животе или любых других частях тела.

«У меня был один пациент с болью в ушной раковине, а другой — с болью в запястье», — рассказал доктор Кеннет Розенфилд.

Также в списке симптомов медики назвали тошноту, потливость и одышку. По их словам, в случае сердечного приступа нужно как можно скорее обращаться к врачам, чтобы избежать печальных последствий.

19 июля ученые назвали еще одну причину инфарктов и инсультов. По их словам, на эти состояния одинаково влияют «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое.