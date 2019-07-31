Чрезвычайная ситуации сложилась в Амурской области из-за паводка

Количество подтопленных населtнных пунктов в Приамурье увеличилось до 30. Под водой более 600 домов и дороги, без света — 12 населенных пунктов. В пострадавшие районы доставили воду, хлеб, консервы и овощи. На помощь в Амурскую область из Хабаровска прибыли 160 спасателей.