Полиция применила спецсредства для разгона толпы в Гонконге

Полиция Гонконга вновь применила силу для разгона агрессивно настроенной толпы. Сотни митингующих окружили полицейский участок и бросали камни. Власти намерены предъявить обвинения 44 ранее задержанным демонстрантам. Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции продолжаются с июня. Несмотря на отмену закона, уличные акции стали более частыми и ожесточенными. МИД КНР заявил о причастности США к беспорядкам в Гонконге.