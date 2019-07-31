Прямой эфир

РФ обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе

0
Выделить главное
вкл
выкл

Призывы западных стран к России остановить удары по террористам имеют не гуманитарные, а политические мотивы. На заседании Совета Безопасности ООН наш постпред, Василий Небензя, заявил:«Запад заинтересован в сохранении очага напряженности в идлибской зоне». Также Василий Небензя призвал ООН не замалчивать данные о количестве жертв терроризма в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Генштабе рассказали о разграблении наемниками из США нефтяных объектов Сирии
В Генштабе рассказали о сотнях терактов на подконтрольной США территории Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017