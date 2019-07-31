РФ обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе

Призывы западных стран к России остановить удары по террористам имеют не гуманитарные, а политические мотивы. На заседании Совета Безопасности ООН наш постпред, Василий Небензя, заявил:«Запад заинтересован в сохранении очага напряженности в идлибской зоне». Также Василий Небензя призвал ООН не замалчивать данные о количестве жертв терроризма в Сирии.