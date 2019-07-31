Бывший полузащитник сборной России объявил об уходе из спорта. Самедов в интервью «Спорт-Экспресс» заявил: «Надо переходить во взрослую жизнь». Полузащитник выступал за четыре столичных клуба: «Спартак», «Локомотив», «Москву» и «Динамо».

Последняя команда 35-летнего Александра Самедова — «Крылья Советов» из Самары. Самедов — чемпион России-2016/17, Кубок страны хавбек выиграл четыре раза. За сборную он провел 53 матча и забил семь голов, в 2018 году дошел до четвертьфинала чемпионата мира по футболу.