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Корсиканец напал на яхту российского бизнесмена

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Фото: corsematin.com
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Житель Корсики напал на яхту, на которой отдыхал российский бизнесмен вместе с семьей. Об этом пишет Corse Matin 30 июля со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел утром во вторник. Неизвестный мужчина с ножом доплыл до судна, стоявшего в 2 км от берега, забрался на него и вел себя агрессивно.

В этот момент на яхте находились шесть человек и семь членов экипажа, которым удалось удержать злоумышленника до приезда правоохранительных органов. При этом издание franceinfo утверждает, что при задержании экипаж нанес 43-летнему нападавшему несколько ударов и связал его, после чего мужчине потребовалась госпитализация.

Имя владельца судна и россиянина, чья семья оказалась в опасности, не называется. На данный момент полицейские опрашивают отдыхавших на яхте и очевидцев, а также выясняют мотивы нападавшего и ведут обыски в его доме. Известно, что мужчина ранее был привлечен к ответственности за нарушение ПДД и имел проблемы с наркотиками.

По данным РБК, в консульском отделе посольства России об инциденте не знают.

28 июля на британском круизном лайнере Britannia произошла массовая драка. Потасовку спровоцировали пассажир в костюме клоуна и его спутница.

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