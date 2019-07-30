Швейцария прекратила финансировать помогающее палестинцам агентство ООН

Швейцария приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до завершения внутреннего расследования о возможных административных злоупотреблениях и нарушении этических норм. Об этом во вторник, 30 июля, ТАСС сообщил официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер.

По его словам, свой взнос за этот год Швейцария уже внесла, а следующие выплаты будут зависеть от результатов расследования. Отмечается, что вклад Берна составил 22,3 млн швейцарских франков (примерно столько же в долларах).

17 января прошлого года стало известно, что США вдвое сократят выплаты БАПОР — до $60 млн. По мнению администрации США, этой суммы будет достаточно для поддержки автономии.

БАПОР было учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство в том числе обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, секторе Газа, а также на Западном берегу.