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Украинский генерал призвал производить ракеты для удара по Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Киеву необходимо создать ракеты средней дальности, способные поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 30 июля, заявил ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

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«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, после приостановки участия США и России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Украине ничто не мешает работать в этом направлении. Богдан считает, что Киев также может рассчитывать на помощь союзников и партнеров по проукраинской коалиции.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 км до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. В России в ответ не раз подчеркивали, что разработка соответствует всем условиям соглашения.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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