Два человека погибли при катании на гидроцикле в Сочи

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух мужчин во время катания на гидроцикле возле одного из пляжей в Сочи. Аквабайк столкнулся с тросом.

В следственном комитете уточнили, что гидроцикл наехал на трос, который был натянут между двумя маломерными судами, стоявшими на якорях. В результате происшествия водитель гидроцикла и его пассажир скончались на месте. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Проверку проводит Южное следственное управление на транспорте. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Самарской области гидроцикл с тремя людьми опрокинулся во время движения по реке Волге. Двух человек удалось спасти.