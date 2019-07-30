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Управлявшего в пьяном виде ростовским судном капитана уволили

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В Ростовской области уволили капитана судна за то, что он управлял им в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с танкером. Пьяным был и механик судна. Его также уволили. К дисциплинарной ответственности привлекли и человека, который занимался подбором кадров.

Решение принято по результатам проверки Южной транспортной прокуратуры. Она началась сразу после инцидента. Судно принадлежит «Донречфлоту». Надзорное ведомство потребовало от компании устранить нарушения, а виновных привлечь к ответственности, сообщает RostovGazeta.

26 июля сообщалось о столкновении пассажирского теплохода «Нижний Новгород» и грузового судна «Новокуйбышевск» на канале имени Москвы. Это произошло в районе Дмитрова в Московской области. Обошлось без пострадавших.

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