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Гидроцикл с тремя пассажирами опрокинулся в Самарской области

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Гидроцикл опрокинулся во время движения по реке Волге в Самарской области. Двух человек удалось спасти, спасатели разыскивают третьего пассажира.

Инцидент произошел возле села Бестужевка. По данным спасателей, в воде при опрокидывании гидроцикла оказались три человека. Двух человек удалось доставить на берег. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «ПроГородСамара».

Водолазы начали поиск третьего потерпевшего, однако работы пришлось временно приостановить из-за непогоды. Розыск планируют продолжить 29 июля.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области опрокинулась моторная лодка с пассажирами. Предварительно установлено, что во время движения женщина пересела на борт лодки, в результате корму затопило. На двух мужчинах и ребенке были спасательные жилеты, они смогли добраться до берега. Владелец судна и его супруга погибли.

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