В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком

Ребенок провалился в яму с кипятком на улице Омска и получил ожог ног. Об этом 30 июля сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Инцидент произошел 29 июля на улице Завертяева. 10-летний мальчик шел по дороге у своего дома и, пытаясь обойти лужу, оступился и провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. В результате ребенок получил ожоги ног второй и третьей степени. В настоящее время он находится в больнице в удовлетворительном состоянии, пишет сайт kp.ru.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего, уже установлена организация-застройщик, на чьем балансе находится трубопровод, пишет REGNUM. Ее сотрудникам грозит уголовное дело.

В июне ребенок в Хабаровске упал в коллектор с кипятком из-за кражи антивандального люка.