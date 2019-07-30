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В Омске 10-летний мальчик провалился в яму с кипятком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ребенок провалился в яму с кипятком на улице Омска и получил ожог ног. Об этом 30 июля сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Инцидент произошел 29 июля на улице Завертяева. 10-летний мальчик шел по дороге у своего дома и, пытаясь обойти лужу, оступился и провалился в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. В результате ребенок получил ожоги ног второй и третьей степени. В настоящее время он находится в больнице в удовлетворительном состоянии, пишет сайт kp.ru.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего, уже установлена организация-застройщик, на чьем балансе находится трубопровод, пишет REGNUM. Ее сотрудникам грозит уголовное дело.

В июне ребенок в Хабаровске упал в коллектор с кипятком из-за кражи антивандального люка.

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