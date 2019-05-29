Четыре фонтана кипятка забили в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии

Серьезная коммунальная авария произошла в Екатеринбурге. Из-под земли забили четыре мощных фонтана кипятка, сообщает местный канал ОТВ.

В результате на улицах образовались реки кипятка. Горячая вода залила улицы в нескольких районах города. Повреждения получили три автомобиля.

Сообщается, что трубы не выдержали гидравлических испытаний. Обычно энергетики проводят их в преддверии отопительного сезона, чтобы выявить слабые места в трубопроводе.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий аварии. Прорывы обещают устранить в ближайшее время, сообщает телеканал «Звезда».

Очевидцы делятся кадрами, на которых видно, как из-под земли на проезжую часть хлещет кипяток. О пострадавших информации нет.

В апреле пять человек получили ожоги разной степени тяжести из-за разлива горячей воды из теплотрассы в Челябинске. Двоих пострадавших госпитализировали.