Образовательные IT-центры для детей построят в Сахалинской области

До 2024 года в Сахалинской области появится три детских центра IT-Cube. Они нацелены на подготовку кадров в сфере высоких технологий.

Образовательные центры появятся в Поронайске, Южно-Сахалинске и Ногликах. Школьники смогут изучать основы робототехники, программирования, а также освоят возможности виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Строительство центров будет вестись в рамках национального проекта «Образование», финансирование предусмотрено в федеральном бюджете.

Ранее сообщалось, что на оснащение школ новым оборудованием и интернетом на Сахалине направят 360 млн рублей. Кроме того, средства пойдут на развитие образования в отдаленных районах.