Прямой эфир
Сюжет:

Образовательные IT-центры для детей построят в Сахалинской области

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 2024 года в Сахалинской области появится три детских центра IT-Cube. Они нацелены на подготовку кадров в сфере высоких технологий.

Образовательные центры появятся в Поронайске, Южно-Сахалинске и Ногликах. Школьники смогут изучать основы робототехники, программирования, а также освоят возможности виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Строительство центров будет вестись в рамках национального проекта «Образование», финансирование предусмотрено в федеральном бюджете.

Ранее сообщалось, что на оснащение школ новым оборудованием и интернетом на Сахалине направят 360 млн рублей. Кроме того, средства пойдут на развитие образования в отдаленных районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтерскую школу запустили в Сахалинской области
Ремонт сельских школ в одном из районов Татарстана завершили на 50%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017