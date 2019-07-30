Волонтерскую школу запустили в Сахалинской области

В Корсакове (Сахалинская область) начала работу волонтерская школа для подростков. Ребят в возрасте от 13 до 18 лет планируют привлекать к добровольческой деятельности.

Волонтерская школа открылась в подростковом клубе «Мы вместе». В течение двух недель ребятам расскажут, кто такие добровольцы, почему важна их работа, обучат основам работы в команде и разработке проектов. Занятия будут проводить сотрудники центральной районной больницы, а также волонтеры-наставники. Отдельный блок занятий планируют посвятить профилактике социально значимых заболеваний, сообщает ИА SakhalinMedia.

В финале обучения подростков ожидает контрольная работа для проверки знаний. Все ребята получат личную книжку волонтера для учета важных мероприятий, в которых они участвовали в качестве добровольца. В дальнейшем книжка будет учтена при поступлении в вуз.