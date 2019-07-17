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Волонтеры помогли сохранить памятник истории в Тамбове

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Фото: Depositphotos
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В Тамбове добровольцы провели консервацию дома коллекционера Никифорова. Это поможет защитить памятник истории от неблагоприятного воздействия погоды и от действий вандалов.

Как рассказали ИА «Онлайн Тамбов.ру» в областном управлении по госохране объектов культурного наследия, процесс консервации проходил в рамках региональной программы «Волонтеры вместе» нацпроекта «Культура» и акции «Сохраним объекты культурного наследия вместе».

По словам сотрудника управления Наталии Юриной, бюджетных денег не хватит на восстановление всех памятников старинного Тамбова, многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Благодаря таким проектам и таким активистам проблемы в сфере сохранения культурного наследия будут решаться эффективнее и быстрее.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» в Тамбовской области построят новый Дом культуры. Он появится в селе Гавриловка. Объект введут в эксплуатацию уже до конца 2019 года.

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