Волонтеры помогли сохранить памятник истории в Тамбове

В Тамбове добровольцы провели консервацию дома коллекционера Никифорова. Это поможет защитить памятник истории от неблагоприятного воздействия погоды и от действий вандалов.

Как рассказали ИА «Онлайн Тамбов.ру» в областном управлении по госохране объектов культурного наследия, процесс консервации проходил в рамках региональной программы «Волонтеры вместе» нацпроекта «Культура» и акции «Сохраним объекты культурного наследия вместе».

По словам сотрудника управления Наталии Юриной, бюджетных денег не хватит на восстановление всех памятников старинного Тамбова, многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Благодаря таким проектам и таким активистам проблемы в сфере сохранения культурного наследия будут решаться эффективнее и быстрее.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» в Тамбовской области построят новый Дом культуры. Он появится в селе Гавриловка. Объект введут в эксплуатацию уже до конца 2019 года.