В Екатеринбурге набирают волонтеров на чемпионат мира по боксу

Набор волонтеров начался на чемпионат мира по боксу, который пройдет в Екатеринбурге 8–21 сентября. Планируется принять 250 человек в возрасте от 16 лет.

На соревнования приедут 486 боксеров из 92 стран. Добровольцев будут готовить по 13 направлениям: услуги для зрителей, спортивная программа, аккредитация, атташе делегаций, медицинское обеспечение и допинг-контроль, транспорт, протокол, церемонии и другое, передает ТагилСити.Ру. Заявки принимаются до 19 августа.

Напомним, район ВИЗ-Правобережный и территория вокруг МВЦ «Екатеринбург Экспо» рассматриваются как варианты для основной площадки под Универсиаду-2023. Планируется задействовать объекты еще в двух городах Свердловской области — Верхней Пышме и Сысерти.