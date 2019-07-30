Прямой эфир

Правительство РФ утвердило дорожную карту развития государственной гражданской службы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы на 2019–2021 годы. Соответствующий документ опубликован во вторник, 30 июля, на сайте кабмина.

«План включает 14 позиций, которыми, в частности, предусматривается совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих», — говорится пояснительной записке к документу, разработанной Минтрудом.

Отмечается, что дорожная карта подготовлена министерством во исполнение указа президента России «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы».

В марте первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что в 2020 году в России начнется масштабная реформа государственной службы, которая предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд поможет госслужащим при переводе в другие регионы
Единая методика проведения конкурса на прием на госслужбу утверждена в РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017