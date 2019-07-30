Правительство РФ утвердило дорожную карту развития государственной гражданской службы

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы на 2019–2021 годы. Соответствующий документ опубликован во вторник, 30 июля, на сайте кабмина.

«План включает 14 позиций, которыми, в частности, предусматривается совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих», — говорится пояснительной записке к документу, разработанной Минтрудом.

Отмечается, что дорожная карта подготовлена министерством во исполнение указа президента России «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы».

В марте первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что в 2020 году в России начнется масштабная реформа государственной службы, которая предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.